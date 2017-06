Confusão no vestiário e torcedor atira objeto e acerta um dos árbitros na saída do campo.

A Chapecoense deu adeus à Copa do Brasil após o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro na noite desta quinta-feira, na Arena Condá. Mas a confusão após o apito final, quando jogadores e dirigentes cercaram o árbitro Péricles Bassols para reclamar de dois gols anulados, ainda pode dar muita dor de cabeça para a equipe de Santa Catarina e render punições. Bassols relatou na súmula ofensas dos jogadores Reinaldo e Victor Ramos. O primeiro levou o cartão vermelho após o fim da partida. Já o segundo também foi expulso, mas segundo o juiz, "em virtude do tumulto", o cartão vermelho "não pôde ser mostrado no campo de jogo". Como a equipe foi eliminada do torneio, ambos só cumprirão a suspensão automática na próxima vez que disputarem a competição, independentemente do clube em que estiverem atuando. Caso peguem algum gancho no STJD, aí precisarão cumpri-lo no Brasileirão.

O árbitro também mencionou invasão do campo do treinador Vágner Mancini e xingamentos de dirigentes do clube de Chapecó identificados como Rui Costa e João Carlos, o "Maringá". Além disso, relatou também a pedra arremessada da arquibancada, que atingiu no rosto o quarto árbitro da partida, Evandro Tiago Bender. Foi registrado boletim de ocorrência do incidente e o assistente, que se feriu, passou por exame de corpo de delito.

(Fonte: globoesporte.com)