O prefeito Emerson Reichert decretou situação de emergência em Ipira nesta sexta-feira, dia 02. A decisão foi tmada após uma reunião de levantamento com a Comissão de Defesa Civil e demais autoridades do município.

Na cidade os Arroios Capelinha e dos Pintos transbordaram e alagarm vias e pontes. O perigo ainda se concentra no Bairro do Hospital, onde a Rua Hedi Klein Matzenbacher, que da acesso a Associação Atlética Rio Peixense e uma fabrica de bebidas, foi interditada. Um deslizamento de terra preocupa as autoridades.

No interior houve alagamentos em várias vias interditando pontes e bueiros. Uma queda de barreira movimentação foi registrada em Linha dos Pintos com interdição do acesso da via. Em Linha Oliveira também houve queda de barreira, que interrompeu a pasagem de veículos. Algumas propriedades também já registram prejuízos, principalmente na atividade leiteira. Na produção de aves e suínos ocorreu interdição de entrega de ração e carregamento de animais.