Um acidente entre uma caminhonete e um Ford Focus, ambos com placas de Concórdia, ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, dois de junho. A colisão lateral foi registrada no bairro Itaíba, no cruzamento das ruas Ianomâmis e Aimoré.

Os dois motoristas envolvidos neste acidente foram atendidos pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia e estão bem. Não foi necessário buscar atendimento no Hospital São Francisco. Com a força do impacto, a frente do Focus ficou destruída. (Informações de André Kruger).