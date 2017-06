O tráfego de caminhões na km 02 da BR 153, no lado do Rio Grande do Sul, foi liberado na manhã desta sexta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal de Erechim, a passagem de caminhões e carros pequenos ocorre apenas em meia pista.

Na manhã deste sábado o DNIT fará uma nova vistoria no local para definir se o tráfego de veículos permanece totalmente liberado ou se será novamente interrompido para caminhões. Se estuda a possibilidade de fazer um desvio provisório até que se defina uma solução para o problema.

Após as chuvas dos últimos dias, apareceram várias rachaduras no asfalto. Na tarde da última quarta-feira os técnicos do DNIT interromperam o trânsito no local para veículos pesados.