Bombeiros, equipes da Prefeitura de Concórdia e Defesa Civil continuam com a retirada dos móveis

A Defesa Civil de Concórdia continua monitorando os deslizamentos nas ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, nas proximidades do Parque de Exposições. O local deverá ser interditado para a circulação de pessoas porque há risco das residências que foram desocupadas desabarem. As equipes dos bombeiros, prefeitura e Defesa Civil continuam com a retirada dos móveis das casas em que ainda é possível entrar.

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/SC) também está acompanhando essa ação. “Essa obra (que está sendo construída na rua Victor Sopelsa) tem todo o documento de responsabilidade. O que a gente pode dizer é que isso foi um problema que ocorreu na natureza e que não pode brincar. Na minha opinião particular não sei como pode se fazer um aterro desse volume e nessa região”, afirma o fiscal do CREA, Severino Ramos.

A moradora Nelva Gaio, que foi a primeira moradora da rua Horácio Sandi, diz que a situação é lamentável. “É muito triste para quem tinha um sonho e levou a vida inteira para construir isso. É triste chegar aqui e ver uma situação dessas. Eu não me conformo", diz Nelva.

O Ministério Público também está acompanhando a situação. Na manhã desta sexta-feira um dos promotores fez uma verificação ao local. As 14 famílias que foram deslocadas estão em reunião com a Promotoria Pública. A imprensa de Concórdia recebeu um ofício do Ministério Público solicitando que se disponibilize os materiais jornalísticos que veicularam nos últimos dias.