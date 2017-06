A motorista de um Prisma, com placas de Concórdia, perdeu o controle do veículo e capotou na SC-283. Ela fazia o sentido Seara. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 01, por volta das 16:30h.

Os Bombeiros Voluntários atenderam a mulher no local e de acordo com as informações apuradas, ela não ficou ferida, mas foi conduzida ao Hospital para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Estadual também se deslocou para apurar informações e orientar o trânsito no local.