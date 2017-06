Adolescente Gabriela dos Santos Emmerich, de 17 anos, foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu no hospital

Uma jovem morreu na noite desta quarta-feira, 31 de maio, ao ser atropelada em Xanxerê, por um ônibus de Xavantina. Conforme as informações divulgadas pelo site Oeste Mais, as imagens das câmeras de monitoramento de uma empresa registraram o momento em que ocorreu o acidente.

A adolescente Gabriela dos Santos Emmerich, de 17 anos, foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu no hospital. Ela apresentava várias lesões pelo corpo e havia suspeita de hemorragia interna.

O ônibus que se envolveu neste acidente pertence à Prefeitura de Xavantina. O prefeito Enoir Fazolo publicou uma nota nas redes sociais com a seguinte informação: “É com pesar que comunicamos o falecimento de Gabriela dos Santos Emmerich, vitimada em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem (31) em Xanxerê, envolvendo veículo da frota municipal. O Município de Xavantina compromete-se em apurar todos os fatos e tomar as providências necessárias. À família enlutada apresentamos nossos sentimentos de solidariedade e respeito neste momento de grande tristeza”.

