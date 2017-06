O “projeto” de terceirização do Parque Thermas Itá foi concluído. Nesta quinta-feira, dia 1º, a representante da empresa que venceu o processo licitatório assinou o contrato com a Prefeitura, para administrar o empreendimento. O complexo já está fechado para o início das obras de reformas.

A Itá Thermas Hotéis e Empreendimentos foi a única empresa que encaminhou a documentação para participar do processo licitatório.“Sabemos do nosso compromisso em assumir o Parque e será um grande divisor de águas para o município. Vamos cumprir com o nosso dever e alavancar ainda mais o turismo itaense”, garante a empresária Marlene Paludo, que assinou a documentação.

Passar a gestão do complexo de piscinas para uma empresa privada é o objetivo do município há bastante tempo, em função dos prejuízos gerados à aos cofres públicos. A Prefeitura é que pagava as despesas com servidores, energia, limpeza e manutenção, e não pode explorar a venda de ingressos, bebidas e lanche. Com isso, o Executivo arcava com cerca de R$ 500 mil por ano. “Esse é mais um pilar para o desenvolvimento do turismo de Itá. Tenho certeza que teremos um dos melhores balneários do nosso Estado”, destacou o prefeito Jairo Sartoretto.

A Itá Thermas Hotéis e Empreendimentos terá que fazer os investimentos previstos pelo edital. Já nos primeiros meses de atuação, estão previstos R$ 3 milhões que devem ser aplicados em melhorias, reformas e ampliações. Nos anos seguintes, a exigência será de investimentos de mais R$ 2 milhões.