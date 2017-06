As equipes da Prefeitura de Concórdia e da Defesa Civil iniciaram na tarde desta quinta-feira, 1º de junho, a remoção dos móveis das casas das famílias que foram retiradas das ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa em função dos riscos de deslizamentos.

O presidente da Defesa Civil de Concórdia, Guilberto Chaves, comenta que as engenheiras da prefeitura fizeram uma verificação no local na tarde de hoje e, com base neste laudo, será entrando nas casas em que não há risco à segurança. “Vamos retirar os móveis e os moradores que quiserem levar para outro local poderão pegá-los. Quem não tiver onde colocar vamos deixar armazenado no ginásio Tancredão”, detalha.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, decretou Situação de Emergência no Município nesta quinta-feira. O problema mais grave é o deslizamento registrado na rua Victor Sopelsa, próximo ao Parque de Exposições. Segundo a assessoria de Comunicação da prefeitura, a movimentação de terra, que deixou 14 famílias desalojadas, está tendo monitoramento ininterrupto, pois existe a possibilidade de a encosta ceder ainda mais e atingir algumas residências que já estão interditadas pela Defesa Civil.

As 14 famílias que tiveram que deixar as casas estão abrigadas em residência de familiares, com exceção de uma, que morava em casa alugada e ao retirar a mudança, preferiu já encaminhá-la a Lages, município onde anteriormente residia e têm familiares. Todos já foram atendidos por profissionais (assistentes sociais e psicólogas) da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.