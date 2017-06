A comunidade de Sede Brum, interior de Concórdia, vai receber cerca de 200 participantes neste domingo, dia 03, na edição de 2017 do Duathlon Caminhos do Lago. O evento é um esporte onde os atletas percorrem trechos de bicicleta e também a pé. Os inscritos deste ano vão pedalar por 20 quilômetro e correr oito.

De acordo com os organizadores, atletas e amadores de 10 municípios já garantiram a participação. As categorias são dividas entre duplas e individual. “Na primeira edição recebemos em torno de 160 competidores e neste ano devemos chegar aos 200. As inscrições podem ser feita até nesta sexta-feira, dia 02, através da nossa página na internet ou no sábado no congresso técnico, que será realizado no Senac às 18h. Além de atletas que já praticam a modalidade, também podem participar amadores, teremos uma categoria específica”, conta o coordenador técnico da prova, Rafael Vargas.

No domingo os competidores já estarão no campo de Sede Brum a partir das 07h. A largada acontece pontualmente às 08h e segundo os organizadores, a prova será realizada mesmo com chuva. A chegada também será no campo e a previsão é de que os participantes completem o percurso até o meio-dia. Na sequência haverá premiação e um almoço no salão comunitário. “Quem quiser assistir também pode ir até o local. É um evento que incentiva a prática esportiva, difundindo o ciclismo e a corrida, aliados ao meio ambiente, já que os atletas vão percorrer o interior, em meio à natureza local”, ressalta Vargas.