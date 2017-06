O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, decretou Situação de Emergência no município no fim da manhã desta quinta-feira, 1º de junho. A decisão foi tomada após uma reunião entre os secretários do governo e a coordenadoria da Defesa Civil. Segundo o prefeito, a prioridade neste momento é dar assistência as famílias que tiveram que deixar as casas nas ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa por risco de deslizamentos.

Agora à tarde as equipes da prefeitura e da Defesa Civil estão fazendo vistorias no local. “Temos uma análise superficial da engenharia, que irá fazer um levantamento mais aprofundado. Vamos fazer uma escala de vigília com nossas equipes para que ninguém volte aos locais interditados”, afirma o prefeito.

Relembre o caso

A encosta que cedeu na noite desta quarta-feira, dia 31, continua preocupando as autoridades. Um grande volume de terra se movimentou comprometendo a estrutura de um prédio em construção, além de casas, das Ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi. Na manhã desta quinta-feira, os bombeiros, Defesa Civil e representantes da Administração estiveram no local avaliando a situação.

Na quarta-feira, ainda de dia, um deslizamento iniciou próximo à empresa Cia da Capa, na Victor Sopelsa. Mais tarde o barranco cedeu, na mesma rua, mais próximo ao acesso à Tancredo Neves. As famílias que residem na rua Horácio Sandi, que fica abaixo, tiveram que deixar as residências. Durante a tarde, 10 casas foram desocupadas e à noite, mais três famílias deixaram as residências.

O secretário de Urbanismo de Concórdia, Wagner Simioni, diz que no momento é preciso aguardar. “Estamos monitorando a situação desde ontem e temos que aguardar o tempo dar uma trégua para tomar alguma medida. As famílias já foram retiradas das residências e assim que for possível a gente vai avaliar a situação e ver de que forma pode intervir”, relata.