O prefeito Kiko Canale reunido com a Comissão Municipal de Defesa Civil, decretou situação de emergência em Seara no início da tarde hoje. A reunião no gabinete do Executivo municipal envolveu encarregados, representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O objetivo é buscar os recursos necessários para a recuperação do que foi danificado pela precipitação pluviométrica.

Na ocasião foi verificado que a maioria das estradas do interior de Seara sofreu com a ação da chuva, houve muitos deslizamentos e várias propriedades rurais não conseguem escoar sua produção em função da situação que as estradas estão.

Na agropecuária, segundo o secretário de Agricultura, Ernesto Gomes, a perda na produção deve ser superior a 25%. Foi levado em conta também, que as previsões não são otimistas para a próxima semana, deverá chover mais e por este motivo o município precisa buscar recursos como precaução.

Fonte: Rádio Belos Montes