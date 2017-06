Chamas atingiram apenas o rodado traseiro do veículo

Uma carreta que trafegava pela BR-153, na Serra do Cahimbo, em Concórdia, pegou fogo no rodado traseiro. O fato aconteceu hoje, por volta das 06h da manhã. As chamas destruíram os pneus e parte dos eixos.

O veículo fazia o sentido Rio Grande do Sul e transportava outro caminhão. O motorista percebeu as chamas e conseguiu descarregar este outro veículo, que não teve danos. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros voluntários fizeram o rescaldo das chamas, avaliaram a situação do caminhão e fizeram também a limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para fazer o levantamento de informações e a orientação de trânsito.