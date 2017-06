A encosta que cedeu na noite desta quarta-feira, dia 31, continua preocupando as autoridades. Um grande volume de terra se movimentou comprometendo a estrutura de um prédio em construção, além de casas, das Ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi. Na manhã desta quinta-feira, os bombeiros, Defesa Civil e representantes da Administração estiveram no local avaliando a situação. Às 11h uma reunião será realizada na Prefeitura para a tomada de medidas.

Na quarta-feira, ainda de dia, um deslizamento iniciou próximo à empresa Cia da Capa, na Victor Sopelsa. Mais tarde o barranco cedeu, na mesma rua, mais próximo ao acesso à Tancredo Neves. As famílias que residem na rua Horácio Sandi, que fica abaixo, tiveram que deixar as residências. Durante a tarde, 10 casas foram desocupadas e à noite, mais três famílias deixaram as residências.

O secretário de Urbanismo de Concórdia, Wagner Simioni, deu entrevista ao programa Mesa Redonda desta quinta-feira e explicou que no momento é preciso aguardar. “Estamos monitorando a situação desde ontem e temos que aguardar o tempo dar uma trégua para tomar alguma medida. As famílias já foram retiradas das residências e assim que for possível a gente vai avaliar a situação e ver de que forma pode intervir”, relata.

O prefeito Rogério Pacheco também esteve no local e destacou que a Prefeitura está acompanhando a situação para tomar as medidas necessárias. “O importante neste momento é que as famílias com casas em situação de risco já não estão mais no local. E a gente está monitorando, fazendo o levantamento dos quadros causados pelas chuvas, mas realmente a situação que mais preocupa é essa”, relata. “Nossas equipes seguem atentas e vão dar todos os encaminhamentos necessários”, comenta o prefeito.