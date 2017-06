Concórdia registrou uma morte por hantavirose, a doença causada pelo rato silvestre, em 2017. Segundo o relatório da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, neste ano foi confirmada uma morte em todo o Estado, e trata-se justamente de um concordiense. Neste ano o município teve 17 casos investigados com suspeita da doença, um foi confirmado e a pessoa faleceu.

Em 2016, Santa Catarina registrou 14 casos de hantavirose e quatro pessoas morreram. No ano passado foram três notificações em Concórdia, sendo um positivo, também com morte.

A enfermeira responsável pela unidade sanitária, Mara Sampaio, explica que o vírus da hantavirose presente na região é mais agressivo. “Há alguns anos começou uma epidemia da hantavirose e o Ministério da Saúde veio fazer a investigação. Eles descobriram que é um vírus novo, com alta letalidade”, detalha.

As áreas agrícolas e matas são os locais mais propensos para a contaminação por hantavirose, que é uma doença transmitida pelo contato com as fezes, urina e saliva do rato silvestre. O biólogo da Vigilância Epidemiológica da ADR Concórdia, Felipe Gimenez, alerta como pode ocorrer a contaminação comenta que alguns cuidados podem ajudar a evitar. O biólogo recomenda deixar os locais de armazenagem de grãos ou que estão fechados ventilar por um tempo, antes de fazer a limpeza. Usar máscara ou colocar um pano no rosto também pode evitar a inalação de partículas contaminadas.