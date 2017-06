O Inter foi eliminado da Copa do Brasil, mas deixou uma boa impressão. A postura da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras na noite desta quarta-feira veio como uma prova do que precisa apresentar para o restante da temporada e sair da Série B.

D'Alessandro estava exultante com o rendimento colorado. O capitão elogiou o grupo. Inclusive, lembrou que o desempenho veio também em razão do que Antônio Carlos Zago, demitido no último domingo, havia deixado. O capitão citou que ficou a lição, sem deixar de reclamar:

- Esse é o caminho. É trabalho que vinha sendo feito, do Antônio também. Quem fala de fora não sabe o dia a dia, o que trabalhamos, nosso esforço e dedicação. Estamos todos juntos, focados, fechados, não deixando entrar as m* que falam de fora. Dedicação e humildade farão uma boa campanha.

Edenílson teve sentimento semelhante. O volante também comentou sobre o rendimento do time diante do grupo de Cuca e que esta é a maneira que precisa enfrentar os adversários da Série B.

- Mostramos o tamanho da nossa equipe, a grandeza que tem o clube, jogadores, torcida. Temos que entrar em todo jogo como se fosse jogar contra um time com a grandeza do Palmeiras - destacou.

Com o resultado, o Inter está eliminado da Copa do Brasil. Agora, volta a concentrar as forças na disputa da Série B. Neste sábado, enfrenta o Juventude. O duelo, válido pela quarta rodada da competição, começa às 19h, no Beira-Rio.

(Fonte: Globoesporte.com).