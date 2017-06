Com sobras, o Grêmio está nas quartas de final da Copa do Brasil. No placar agregado, chegou a 5 a 1 sobre o Fluminense (3 a 1 em Porto Alegre e 2 a 0 na noite desta quarta, no Maracanã). Após a partida, o técnico Renato Portaluppi elogiou a atuação gremista em solo carioca, apesar de dizer que a equipe ainda precisa melhorar e não chegou ao seu "limite" com o desempenho. Também viu seu time superior mesmo nos poucos minutos com 11 jogadores para cada lado.

A vitória por 2 a 0 deu a classificação para as quartas e manteve o bom momento vivido pelo clube, que perdeu para o Sport na última rodada do Brasileirão, mas com a equipe reserva. O rendimento foi alvo de elogios do treinador, embora as ressalvas quanto pontos a melhorar.

- Nenhum time chega no limite. Grêmio precisa melhorar bastante. Sempre falo que não é só nas derrotas que a gente aprende. Meu trabalho é ver erros mesmo nas vitórias. Estou satisfeito com meu grupo, enfrentamos um gigante do Brasil. Tivemos uma grande atuação em Porto Alegre, tínhamos vários jogadores muito importantes fora. E mesmo assim conseguimos a vitória. E no Maracanã hoje viemos com o objetivo de conseguir a classificação, conseguimos com uma grande apresentação - analisou Renato.

Um lance determinou o jogo logo aos quatro minutos. Nogueira deu carrinho por trás em Luan, que puxava contra-ataque, e acabou expulso mesmo com pouco tempo de jogo. Mas, para o ídolo gremista, o Grêmio já vinha melhor que o rival mesmo contra 11 atletas.

- Desde o início a nossa equipe estava dominando. Criando. Lógico que dificulta com um jogador a menos, mas a equipe estava bem. Mesmo fazendo o primeiro ou o segundo, continuamos jogando. Poderíamos ter feito um placar maior, mas conseguimos nosso objetivo - completou o treinador.

O Grêmio retorna no início da tarde desta quinta-feira para Porto Alegre e treina à tarde no CT Luiz Carvalho, com uma atividade regenerativa para quem atuou na vitória desta quarta. O próximo compromisso será no domingo, contra o Vasco, na Arena, pelo Brasileirão.

