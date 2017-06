Nesta quarta-feira (31) a ACF enfrentou a equipe de Joinville no Centreventos Cau Hansen e foi derrotada pelo placar de 3 a 1. Para se manter entre os primeiros colocados da competição a equipe concordiense desde os primeiros minutos pressionou os adversários e após boas chances abriu o placar com Italo aos 5min50s. O placar ficou favorável a Concórdia até os últimos 5 segundos da etapa, quando a arbitragem marcou pênalti a favor de Joinville, Eka cobrou e empatou a partida.

Na etapa complementar a partida continuou equilibrada mas somente a equipe do norte que conseguiu balançar as redes com Betão aos 1min45s e Dian Luka no último segundo dando números finais a partida com derrota da ACF por 3 a 1.

A equipe da ACF retorna a Concórdia e já na manhã desta sexta-feira (02) inicia a preparação para a partida da próxima terça-feira (06) às 20h15 contra a equipe de Florianópolis também pela divisão especial do catarinense, partida na qual será disputada no ginásio da Ser Sadia, no centro de Concórdia.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)