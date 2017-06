Uma encosta que fica entre as Ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi, cedeu na noite desta quarta-feira por volta de 22:40h. Parte da estrutura de paredes de um prédio em construção caiu. O fato aconteceu depois das chuvas constantes que caíram na madrugada e durante o dia.



Pontos da calçada da rua Victor Sopelsa cederam, no início da via próximo a curva da Tancredo. Rachaduras já aparecem no asfalto e um poste pendeu. Na rua Horácio, que fica abaixo, 10 famílias já haviam deixado as casas à tarde e à noite, em função do perigo, mais três também saíram das residências. No total, 40 pessoas precisaram se acomodar em casas de amigos, parentes e hotéis. Não há desabrigados



Algumas das casas apresentaram rachaduras e estalos foram ouvidos pelos moradores. No prédio em cosntrução, bombeiros e populares também ouviram os estalos e verificaram que o barranco cedeu.



Os Bombeiros Voluntários, a Defesa Civil e Polícia Militar estiveram nos locais. O monitoramento foi realizado durante a madrugada e as duas ruas foram interditadas. A Celesc desligou a energia em partes das vias.

Ainda pela manhã da quarta-feira, uma barreira já havia caído na Victor Sopelsa, próximo à empresa Cia da Capa.