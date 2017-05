Lindóia do Sul tem o maior volume de chuva do Estado

Embora Lindóia do Sul tenha registrado o maior volume de chuvas do Estado nos últimos quatro dias, totalizando 251 mm, as intempéries não causaram grandes problemas, somente alguns transtornos aconteceram no município.

Na área central da cidade, apenas um muro que apresentava risco de queda teve de ser retirado para não desabar e interditar a rua. No interior houve algumas quedas de barreiras, bueiros entupidos e rios que transbordaram por cima de pontes. A equipe da Secretaria de Infraestrutura e Transportes atuou e liberou os locais que apresentaram problemas.

A Secretaria de Educação manteve as aulas. Já o transporte universitário para Concórdia sofreu alterações porque as entidades de ensino cancelaram as aulas. Dessa forma, hoje haverá ônibus somente para alunos que estudam no centro de Concórdia, Fabet, IFC e Unopar.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)