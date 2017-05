Em torno de dez famílias tiveram que deixar as residências no começo da noite desta quarta-feira, dia 31, em Concórdia. O fato foi registrado na rua Horácio Sandi, no bairro Cinquentenário. O motivo é o deslocamento de encosta que está afetando as residências nesta localidade. O motivo é a grande quantidade de chuvas que está afetando a região.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia fez a recomendação para que todos deixassem os imóveis e auxiliou na retirada dessas famílias. Todos foram conduzidos para casa de parentes.

A Defesa Civil deverá ir no local para fazer um levantamento nesses imóveis. Em alguns casos, a massa de terra deslocou da parte alta do terreno e afetou a estrutura de muro e até da parede de algumas casas.

(Com informações do repórter André Krüger).