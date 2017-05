Devido ao grande volume de chuvas na região, a Usina Hidrelétrica Itá registrou no dia 31 de maio, às 15h, a chegada de 15.869m³/s de água e passando pelas comportas dos vertedouros, na mesma hora, 13.171m³/s. As comportas do vertedouro foram abertas no dia 26 de maio de modo preventivo.

Já na Usina Hidrelétrica Machadinho as comportas do vertedouro foram abertas no dia 27 de setembro, e hoje, às 15h, estava chegando no reservatório 6.096m³/s e passava pelas comportas do vertedouro 5.652m³/s.

As usinas neste momento estão gerando na máxima capacidade possível.

Nas últimas 24 horas foi registrado 91mm de chuva na UHIT e na UHMA 108mm. A Engie segue operando os dois reservatórios, em conjunto com o ONS (Operador Nacional do Sistema) bem como monitora as condições hidrometereológicas da bacia do Rio Uruguai.

As Usinas Hidrelétricas Itá e Machadinho estão operando dentro da normalidade e de forma a auxiliar, dentro dos seus limites, e minimizar os efeitos da cheia sobre os municípios lindeiros. Ressaltamos que os reservatórios são de pequena capacidade de acumulação, atenuando, em parte, o pico da cheia. Devido à quantidade de chuva ocorrida, as comportas dos vertedouros de UHMA e UHIT foram abertas para liberar o excesso de água, que passaria de qualquer forma, caso não existissem as Usinas.

(Fonte: Andressa Reina/Ascom/UHE de Machadinho).