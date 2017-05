Os líderes das equipes de trabalho da Secretaria de Transportes se reuniram no final da tarde desta quarta-feira, dia 31, para avaliar a situação das estradas no interior de Concórdia. De acordo com o levantamento, cinco locais tiveram problemas em função da chuva intensa que caiu durante a madrugada e a manhã. As estradas gerais que tiveram quedas de barreiras ou águia na pista, já foram todas liberadas. Apenas uma estrada, entre Planalto e Linha Gasperini, que dá acesso a propriedades, está obstruída por uma barreira.

De acordo com o secretário de Transporte, João Reitel, somente neste local a via está sem passagem. “Trabalhamos com cinco equipes desde cedo nesta quarta-feira e conseguimos resolver ou amenizar todos os pontos com problemas. O único local que ainda impede a passagem é nesta estrada entre Planalto e Gasperini, onde uma barreira maior caiu”, conta ele. “Lá há pedras, bastante terra e árvores. Vamos voltar nesta quinta-feira cedo para tentar liberar a pista, mas o volume de material é grande”, informa.

As regiões do interior que registraram problemas foram a estrada entre Rancho Grande e Pinhal, onde um rio trasbordou, Linha Oito de Maio, onde um caminhão atolou e danificou parte da estrada. Na Linha Três de Outubro, houve uma queda de barreira e em Sede Brum, próximo a uma ponte, a água invadiu a pista. Nestes quatro locais, a estrada já está liberada. Bueiros também estão sendo desentupidos ao longo das estradas.