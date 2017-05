Relatório foi divulgado no fim da tarde desta quarta-feira, dia 31.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani divulgou na tarde desta quarta-feira, dia 31, o relatório de atendimentos feitos durante o dia, em função das chuvas. Froam dois casos de fornecimento de lona, dois de cortes de árvore e seis inundações de residências pelo transbordo do lago.

Conforme dados da corporação, em 96 horas choveu 240,8mm em Irani.

Todas as ocorrências foram atendidas em parceria com a Defesa Civil do município.

Mesmo com a diminuição das chuvas, o regime de alerta continua, uma vez que as precipitações vão continuar até esta quinta-feira, dia 31.