O Departamento Nacional de Infraestrutura, o Dnit, do Rio Grande do Sul está orientando que somente veículos leves têm tráfego liberado para passar na BR 153, no KM dois, que apresentou aumento nas rachaduras na pista em função das chuvas constantes, que vem caindo. O problema se agravou nas últimas horas.

Conforme o órgão, o trecho está liberado somente para o tráfego de veículos leves, como carros e caminhonetes. A passagem de caminhões ou ônibus está proibida.

Uma equipe do órgão esteve no local fechando as rachaduras. Todo o trecho com problema está sinalizado.

A recomendação é que veículos pesados como ônibus e caminhões procurem rotas alternativas como a RS 480, por Goiô-En.