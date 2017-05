Evento será no período de 23 a 24 de junho de 2017.

O município de Concórdia será sede da Etapa Seletiva dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que será realizado no período de 23 a 24 de junho de 2017. O Congresso Técnico do Evento será no dia 12 de junho, às 14h30, na Sala de Reuniões da Fundação Municipal de Esportes.

Futebol Masculino - Concórdia, Herval do Oeste e Lindóia do Sul.

Futsal Masculino - Concórdia, Vargem Bonita e Xavantina.

Handebol Masculino - Concórdia, Luzerna e Seara.

Futsal Feminino - Ipira, Treze Tilias e Xavantina.

Handebol Feminino - Peritiba, Luzerna e Seara.

Voleibol Masculino - Vargem Bonita e Itá.