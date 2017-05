Nesta terça-feira (30) a equipe sub-16 da ACF/FMEC foi derrotada pelo placar de 7 a 4 no ginásio da UnC, o adversário foi a equipe do Futsal Moleque também de Concórdia.

A partida foi muita garra de ambas as equipes, de diversas faltas, mas também muitos gols. Na primeira etapa a equipe da ACF/FMEC foi quem teve mais chances de gol mas não conseguiu ampliar o placar, terminando empatado em 2 a 2 com gols de Eduardo e Iago para os adversários e de David e Erik para a ACF/FMEC.

Na segunda etapa a equipe do Futsal Moleque passou a pressionar mais a equipe da ACF/FMEC e conseguiu construir a vitória ampliando o placar com Eduardo (2), Iago e Tainan (2), para a ACF descontaram David e Daniel, dando números finais a partida com derrota por 7 a 4.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)