Uma parceria entre a Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fumdema) e o Grupo Escoteiros Concórdia, pretende facilitar “a vida” das pessoas que querem “se livrar” do lixo eletrônico sem agredir o meio ambiente. A proposta é recolher os materiais de porta em porta. A primeira ação está agendada para o próximo sábado, 3 de junho, no bairro Santa Cruz.

Integrantes do Grupo de Escoteiros, devidamente uniformizados e orientados por coordenadores, estarão passando pelas residências do bairro para recolher o lixo eletrônico. A partir desta quinta-feira, 1º de junho, um carro de som estará no bairro informando sobre a ação, que neste primeiro momento ocorrerá somente no Santa Cruz. No dia da ação, o carro de som passará novamente pelas ruas informando da presença dos escoteiros, oportunizando que a população se planeje para o descarte dos materiais. A ação ocorrerá das 9 às 11:30h de sábado.

Como esta será a primeira experiência de recolhimento do lixo eletrônico nos domicílios, servirá de termômetro para as próximas ações, que poderão ser agendadas para demais bairros, em breve. Recentemente a Fumdema divulgou o recebimento diário do lixo eletrônico, o que não ocorria em anos anteriores, quando eram realizadas apenas ações isoladas de recolhimento em pontos fixos, no centro da cidade. Agora, toda população poderá destinar seu lixo eletrônico para um depósito no Parque de Exposições. No local, há atendimento para o recebimento todos os dias, em horário comercial. O recolhimento porta a porta, mesmo que em bairros específicos, com datas pré-agendadas, objetiva facilitar ainda mais o descarte correto.

O que é

Lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Alguns exemplos são monitores LCD e LED, telefones celulares e baterias, computadores, televisores LCD e LED, câmeras fotográficas, impressoras, placas-mãe, HDs, memórias, caixas de som e peças avulsas de notebooks/desktops, entre outros. Com o elevado uso de equipamentos eletrônicos no mundo moderno, este tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental quando não descartado em locais adequados. O lixo eletrônico tem diversos contaminantes nocivos ao meio ambiente, principalmente ao solo e aos lençóis freáticos e, à saúde humana. Algumas das substâncias constituintes dos aparelhos eletrônicos e que podem causar danos ao homem são: alumínio, arsênio, cádmio, chumbo, níquel, cobalto, vanádio e cobre, todas são substâncias cancerígenas para as pessoas.

Fonte: Édila de Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia