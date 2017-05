Desmoronamento fez com que artefato ficasse pendido, já que o terreno também cedeu.

Poste ameaça cair sobre via pública no Renascença

Um poste ameaça cair sobre via pública no bairro Renascença, em Concórdia. O poste pendeu em função de um desbarrancamento provocado pelo excesso de chuva, na rua Jordânia. Parte da terra caiu sobre a pista. A Defesa Civil esteve no local para averiguar a situação.

(Com informações do repórter André Krüger).