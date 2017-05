O Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) interditou parte da BR 153, no KM 2, em Marcelino Ramos, por risco de deslizamentos da pista. O asfalto apresentou várias rachaduras que aumentaram de tamanho após a chuva dos últimos dias.

Segundo informações do DNIT, os engenheiros do órgão fizeram uma avaliação no local nesta quarta-feira e decidiram bloquear meia pista. O local está sob constante monitoramento e não está descartada a interrupção total da rodovia, principalmente se as chuvas persistirem.

O local é próximo a ponte do Rio Uruguai, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Em 2014 ocorreu sérios deslizamentos neste trecho e o tráfego de veículos ficou interrompido por vários dias.