Chuva aumenta as rachaduras na BR 153, próximo à ponte do Rio Uruguai

O grande volume registrado na região nos últimos dias aumentou as rachaduras no asfalto na BR 153, próximo à ponte do Rio Uruguai, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

A informação repassada pela Polícia Rodoviária Federal de Erechim é que as fissuras aumentaram nos últimos dias, mas não há nenhum deslizamento ou queda de encontas. O trânsito continua normal.

Em junho de 2014, o asfalto rompeu naquela região da BR 153. A rodovia ficou interditada por dias.