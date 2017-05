Desbarrancamento registrado no Parque de Exposições

Um desbarrancamento foi registrado em Concórdia, sobre o rio dos Queimados, na região do Parque de Exposições. O solo cedeu em função do excesso de chuvas e parte da terra caiu sobre o leito do rio. O fato foi registrado nas imediações da empresa Cia da Capa, na Vitor Sopelsa. Nenhum imóvel está ameaçado pelo fato.