Com o enchimento da barragem de contenção no Parque de Exposições, no começo da manhã desta terça-feira, dia 30, em Concórdia, a Vitor Sopelsa, que faz acesso à Universidade do Contestado começou a inundar, dificultando a passagem de veículos. Até esse momento, a barragem de contenção não transbordou.