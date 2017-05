Chove bastante em toda a região do Alto Uruguai Catarinense nesta quarta-feira. No município de Irani não foram registrados grandes problemas. A principal orientação do comandante do Corpo de Bombeiros, Sandro Alves Pereira, é que as pessoas que trafegam pela BR 153 tomem cuidado com o excesso de neblina e água na pista.

Na madrugada desta quarta-feira, os bombeiros removeram uma árvore que caiu na SC 282, a cerca de 1,5 km do trevão de acesso ao município. Dois açudes localizados na área central também transbordaram e atingiram residências. Houve apenas danos materiais e não foi necessário retirar as famílias das residências. Alguns córregos também transbordaram em Irani.

Até o momento não foram registrados acidentes de trânsito nesta região, em função da chu