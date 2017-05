As constantes chuvas que caem em toda a região estão deixando a cidade de Concórdia em alerta. O município amanheceu com precipitações e o nível do rio dos Queimados e seus afluentes aumentou muito. A chuva, embora fraca, cai de forma intermitente.

A barragem de contenção está praticamente no limite e não pára de receber água.

Também há problemas no interior e em cidades vizinhas. Em algumas localidades, o volume de chuva passou dos 100mm.

Em Concórdia, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras estão em alerta para eventuais problemas.