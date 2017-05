A Defesa Civil monitora a situação do rio Caçador em Seara. O nível do rio aumentou bastante durante a madrugada, mas sofreu um pequeno recuo no começo da manhã desta quarta-feira. Há preocupação também no distrito de Nova Teutônia, onde o rio Ariranha tem seu nível elevado rapidamente, ameaçando atingir as residências próximas.

(Fonte: Belos Montes)