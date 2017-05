Em função das constantes chuvas e da possibilidade de alagamentos, a Secretaria Municipal da Educação de Concórdia cancelou as aulas em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. A decisão foi comunicada pela Secretaria Municipal da Educação. A medida vale para esta quarta-feira, dia 31.

Conforme a secretária Municipal de Educação de Concórdia, Márcia Calderolli, já os Centros Municipais de Educação Infantil vão funcionar normalmente. Porém, a recomendação é que os pais levem os filhos até os CMEIs somente em caso de necessidade. Se possível deixar as crianças em casa.

Na rede estadual as aulas também estão suspensas nesta quarta-feira, 31 de maio. A recomendação da gerente de Educação da ADR Concórdia, Gislaine Winter, é que os pais que levaram as crianças para as escolas nesta manhã, busquem-as assim que puderem. Nos turnos da tarde e da noite não haverá aula hoje.

Rede particular

As aulas também estão suspensas no CNEC no Colégio CEM, conforme apurado pela Rádio Aliança.