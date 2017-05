A situação financeira da Prefeitura de Concórdia foi debatida em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores na tarde desta terça-feira, 29 de maio. O secretário de Finanças, Jacir Mazzocco, e a diretora Elisa Borsatti fizeram uma explanação sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre. O que não se chegou a um consenso é sobre o valor livre para investimentos.

Na interpretação do governo, a Prefeitura de Concórdia está com mais de R$ 52 milhões em caixa, mas mais de R$ 40 milhões estão empenhados em contas que já foram feitas e gastos previstos para acontecer. A diretora Elisa Bosatti comenta que muitas pessoas estão comentando que os R$ 52 milhões são um alto valor. "Mas não é. Se comparar com os anos anteriores era mais ou menos o que também se tinha em caixa”, destaca.

O vereador Evandro Pegoraro (PT) pediu explicações mais detalhadas sobre o empenho dos R$ 40 milhões. “Como tem essa tabela que gera debate, eu gostaria de saber quanto se tem a pagar agora neste mês”, questiona. Na interpretação do vereador os R$ 40 milhões vão ser pagos nos meses seguintes e não tudo agora. “Eu acho que deveria se contar as receitas que vão entrar nos próximos meses”, argumenta.

Opinião do vice-prefeito

O vice-prefeito Edilson Massocco participou da audiência pública e falou que atualmente há pouco mais de R$ 2,8 milhões Iivres para investimentos. “Eu sou a pessoa mais interessada em saber. Hoje, infelizmente, o município não tem dinheiro para pensar em fazer alguma obra”, reforça.

Opinião do ex-secretário de Finanças

O ex-secretário de Finanças, Joaquim Pedro Bicca, participou da audiência e opinou sobre essa divergência de interpretações. “O problema todo me parece que há um componente político muito forte. Eu não sei se um dia para a sociedade vai ficar totalmente esclarecido. Fora essa questão política, está tudo bem encaminahdo”.

Opinião do atual secretário de Finanças

O atual secretário de Finanças, Jacir Mazzocco, diz que o momento requer cautela. “Todas as secretarias estão me pendido dinheiro, todo mundo quer dinheiro para poder fazer as coisas. Nós não estamos conseguindo fazer porque ainda não se tem uma certeza de que a receita vai chegar aos R$ 237 milhões previstos“, enfatiza.