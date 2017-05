Duelo é na noite desta quarta-feira, dia 31, no Norte do Estado.

Nesta quarta-feira (31) a ACF viaja até o norte do estado para enfrentar a equipe de Joinville, a partida terá início às 20h15 no Centreventos Cau Hansen. A equipe concordiense ocupa a terceira posição com 6 pontos em 2 jogos, mesmo número de pontos dos adversários que ocupam a 4ª posição.



Para a partida o técnico Morruga não poderá contar com o ala Dé, que após exames realizados nesta segunda-feira (29) constataram lesão e o atleta ficará em tratamento médico nas próximas semanas. A equipe viaja a Joinville em busca de pontos para se manter entre os primeiros colocados, e para isso a comissão técnica tem aproveitado todos os turnos de treinamentos da semana para preparar a equipe para o confronto contra a equipe do JEC.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).