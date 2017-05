Fato aconteceu no fim de semana, na comunidade de Linha São Luiz.

Raio atinge residência no interior de concórdia e causa prejuízo (vídeo)

Um raio atingiu uma residência no interior de concórdia na madrugada da terça-feira, dia 30. O fato ocorreu na comunidade de Linha São Luiz. Na casa estavam três pessoas, o casal e uma criança. O proprietário Davi Alembrant contou para o jornalismo da Radio Aliança que o incidente foi por volta das 4h, durante a chuva. Todo estavam dormindo quando a residência foi atingida pela descarga elétrica.

O forro de dois cômodos da residência cedeu e um buraco de aproximadamente 20 cm foi aberto na parede do quarto do casal. Outro rombo, ainda maior, foi verificado no telhado da residência. A cobertura da área também foi danificada.

Conforme o produtor rural, o fato fez com que ele ficasse sem energia elétrica na propriedade e isso está gerando prejuízos, já que ele também é produtor de leite e os resfriadores dependem da energia elétrica para funcionar.

(Com informações do repórter André Krüger).