Ele foi preso em outubro do ano passado com um quilo de cocaína.

A Justiça da Comarca de Concórdia condenou na última semana Itamar Bortolotto ao cumprimento de oito anos e nove meses de cadeia pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi flagrado num trabalho da Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar de Concórdia, com um quilo de cocaína e cigarros contrabandeados, além de dinheiro. A prisão em outubro do ano passado, em Concórdia.

Ele terá que cumprir a pena no regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade. Conforme as informações, a investigação partiu após denúncia apurada pelo P2. O casal estava em um veículo Golf com placas de Campos Novos e a droga possivelmente seria distribuída em Concórdia. Como a decisão é de primeira instância, ainda cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça.

(Com informações do repórter André Krüger).