Uma empresária de Seara entrou em contato com a Polícia Militar e contou que recebeu uma ligação, ainda na segunda-feira, de um homem que se passava por um policial. Ele dizia que a PM faria uma campanha e que para isso, precisaria de dinheiro para a confecção de “cartilhas de orientação”. Para que a empresa pudesse ser “parceira”, deveria fazer um depósito de R$ 500,00.

A PM já emitiu um comunicado nas redes sociais, informando que não está realizando nenhuma campanha e que não faz ligações solicitando dinheiro, deixando claro que o fato é uma tentativa de estelionato. “Esta pessoa está agindo de má fé, já orientamos a empresária para que faça um Boletim de Ocorrência para que o caso possa ser investigado. A PM de Seara não fez nenhuma ligação solicitando dinheiro”, alerta o tenente Claudemir Ronning.

Segundo o relato da empresária à PM, na ligação o homem explicou que cada cartilha teria o custo de R$ 10,00 e que a regra para que a empresa pudesse ser “colaboradora”, era adquirir 50 unidades para distribuir à população. O depósito deveria ser feito de forma antecipada.

Desconfiada, a empresária pediu que o homem retornasse a ligação nesta quarta-feira, dia 30, mas ele não fez mais contato. O policial também orienta a população de como proceder em casos parecidos. “A comunidade até ajuda em alguns programas, como também auxilia os Bombeiros e outras entidades, por exemplo. Mas a orientação é que ninguém faça depósito sem ter certeza do que está pagando. Se for algo da PM ou dos Bombeiros, com certeza a pessoas vai reconhecer, pois estamos sempre fardados e iremos pessoalmente conversar, não faremos ligação”, explica. “Qualquer dúvida, certifique-se, entre em contato com a Polícia através do 190”, lembra Ronning.