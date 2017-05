O momento da Chapecoense não poderia ser melhor. Líder do Brasileirão, o Verdão consolidou a boa fase com a vitória em cima do Avaí, na noite de segunda-feira, por 2 a 0. Com o placar positivo, a Chape tem a melhor arrancada de sua história na Série A. Após empate contra Corinthians e triunfos em cima de Palmeiras e Leão da Ilha, o time soma sete pontos e está na ponta da tabela.

Desde 2014 na primeira divisão, a Chapecoense nunca esteve tão bem em um começo de campeonato. Com duas vitórias e um empate, o Verdão superou o bom início que teve em 2015, quando alcançou dois resultados positivos e uma derrota.

Com o menor número de temporadas na elite, o clube alviverde é um dos novatos no Brasileirão. Apesar do pouco tempo figurando entre os 20 melhores clubes do país, a equipe de Vagner Mancini vem se adaptando cada vez mais à competição. Os últimos anos foram de ascensão para o clube no início do campeonato.

Em 2014, ano em que estreou na competição com modelo de pontos corridos, o início foi péssimo, com um empate, duas derrotas e uma situação semelhante a atual do rival Avaí. Apesar dos percalços, deu a volta por cima e acabou com 43 pontos, na 15ª colocação.

A temporada seguinte foi melhor. Foram duas vitórias em casa e apenas uma derrota, fora. Naquele ano, a Chape terminou a competição com 47 pontos, na 14ª posição.

O ano de 2016 foi muito bom dentro de campo. O clube encerrou o campeonato com 52 pontos, na 11ª posição. No início da competição, foram dois empates e uma vitória.

Na próxima rodada, o Verdão encara o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Mesmo que perca para os mineiros, a Chape manterá o seu melhor início de Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, os catarinenses voltam suas atenções para a Copa do Brasil, onde encaram o mesmo Cruzeiro em busca de uma vaga nas quartas. O jogo acontece na próxima quinta, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá.

