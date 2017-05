Mesmo com a previsão de chuva intensa, o Dia do Desafio não será cancelado em Concórdia. O evento, que tem o objetivo de incentivar a prática esportiva, acontece nesta quarta-feira, dia 31. Porém, as atividades que seriam realizadas na Praça Dogello Goss, foram transferidas e vão acontecer no Ginásio Silverão. A caminhada prevista para às 8h só acontecerá se o tempo estiver limpo.

Concórdia enfrentada a cidade Juventino Rosas, do México, que tem 79.241 habitantes. A partir das 9:30h as crianças participam de brincadeiras e de rodas de contação de história no Silveirão. Mais tarde equipes serão formadas para os jogos e desafios cooperativos no mesmo local. À tarde a “movimentação” continua a partir das 14h com os jogos e outras brincadeiras. “Em função do tempo nós optamos por realizar as atividades no Ginásio, inclusive já estamos organizando tudo no local”, adianta o coordenador do Dia do Desafio em Concórdia, Roberto Scortegagna. “Desta forma garantimos o evento, sem correr riscos de ter de cancelar em função da chuva. O exercício físico é importante com qualquer tempo, então, todos estão convidados a participar”, ressalta ele.

O Sesc também vai promover os “aulões” de ginástica, dança e alongamento durante o dia todo. Estabelecimentos das ruas centrais vão receber os profissionais de educação física por 15 minutos. Empresas de outras ruas e que já confirmaram participação, terão as aulas durante o dia e à noite.

A meta do Sesc é integrar 80 mil pessoas da região nas atividades. Em 2016, Concórdia e os demais municípios do Alto Uruguai, “movimentaram” mais de 66 mil pessoas.