Fato foi registrado no fim da manhã desta terça-feira, dia 30.

Um corpo em avançado estado de decomposição foi achado nas últimas horas, em Itá. O fato foi registrado pelo IML no interior do município, no final da manhã desta terça-feira, dia 30. A localidade não foi informada.

De acordo com informações, o cadáver pode ser de Laudemiro Valdir Mocelin, de 62 anos. Ele foi achado por um familiar, dentro da própria residência, já que morava sozinho. Vizinhos teriam dado falta do mesmo, não percebido mais a movimentação e avisado os familiares. Acredita-se que a morte tenha sido natural.

O recolhimento do corpo foi feito pelo Instituto Médico Legal de Concórdia, onde se encontra nesse momento para procedimentos e exames cadavéricos.

(Com informações do repórter André Krüger).