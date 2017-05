Um conjunto de fatores foi responsável pelo acidente de trânsito com morte de uma criança de dois meses no ultimo dia 29 de abril em Presidente Castelo Branco. A informação foi confirmada pelo perito do (IGP) Instituto Geral de Perícias de Xanxerê, Gustavo Gonçalves de Oliveira. Ele esteve no local do acidente e fez o levantamento e concedeu entrevista para a Rádio Aliança.

De acordo com Gonçalves, no local foi possível verificar que o trecho onde ocorreu o acidente é um declíve em curva. Também foi possível verificar cascalho solto em um trecho da descida, mesmo sendo pavimentado. O perito explicou que teve dificuldades de encontrar sinais de frenagem devido a quantidade de detritos ao lado da rodovia.

Sobre a velocidade, Gustavo destaca que não tem como, nesse momento, apurar se o veículo estava, ou não, em velocidade incompatível com a via.

No veículo Uno, com placas de Ipira, estavam sete pessoas. Sendo dois adultos e cinco crianças.

(Com informações do repórter André Krüger)