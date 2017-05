Na noite de ontem (segunda), na BR 282 em Campos Novos, policiais rodoviários federais recuperaram um Hyundai/Azera com registro de furto/roubo em Blumenau. O condutor não obedeceu ordem de parada e se evadiu em alta velocidade. Cerca de 10 quilômetros adiante, ele abandonou o carro e fugiu pela vegetação, não sendo mais localizado.

Durante busca no veículo e nos sistemas, constatou-se que se tratava de um clone, com placas de outro Azera de mesmas características registrado em Pouso Redondo/SC. O carro estava sem os bancos dos passageiros, sem os forros de algumas portas e com um rádio transmissor, o que indica preparação para o transporte de drogas ou cigarros contrabandeados.

(Fonte: Nucon/PRF).