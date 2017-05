Os casos de HIV diagnosticados em Concórdia estão aumentando. Nos primeiros cinco meses deste ano foram registrados 14 novos portadores da doença. No ano de 2016 foram 41.

A enfermeira responsável pelo programa DST/AIDS de Concórdia, Maria Cristina Berta, comenta que a situação é preocupante, porque as pessoas ainda ignoram os cuidados com a prevenção. “No início de um relacionamento até o usam o preservativo, mas assim que adquire confiança normalmente se abandona essa proteção”, afirma.

Dos 14 casos registrados em Concórdia neste ano, todas as pessoas relatam que adquiriram o vírus por contato sexual sem o uso de camisinha. “Isso nos preocupa porque as pessoas têm as informações e, mesmo assim, não se cuidam”, destaca Maria Cristina. A idade das pessoas diagnosticadas com HIV em Concórdia varia de 28 anos a 48.

A evolução do tratamento contra o vírus HIV melhorou bastante a qualidade de vida das pessoas que vivem com essa doença. Mesmo assim é importante lembrar que a AIDS ainda não tem cura.

Na região do Alto Uruguai Catarinense há cerca de 200 pessoas que estão em tratamento. As estimativas são de que para cada caso confirmado existam mais três pessoas contaminadas, mas que não sabem que são portadoras do vírus.