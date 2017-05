A BRF inaugurou a primeira fábrica de proteína hidrolisada animal que está instalada no município de Concórdia. A solenidade ocorreu na manhã desta terça-feira, 30 de maio. A nova fábrica deverá gerar 50 empregos diretos e indiretos. O investimento nesta atividade foi de R$ 25 milhões.

A fábrica de proteína hidrolisada tem capacidade instalada para produzir 325 toneladas por mês. A unidade dispõe de um processo produtivo inovador que utilizará a matéria-prima proveniente de outras atividades que são realizadas na agroindústria. “Vamos fabricar um produto com grande vantagem competitiva, pois será a única do mercado com até 96% de digestibilidade”, destaca o diretor da BRF Ingredientes, Ricardo Santin.

A produção será comercializada nos mercados interno e externo , principalmente para as regiões como a Ásia, Europa, Estados Unidos e América Latina. A fábrica construída em Concórdia tem 1.280 m2.