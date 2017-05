Boletim de Ocorrência foi registrado nesta semana, mas fato ocorreu no sábado.

Um homem foi imobilizado por um grupo de pessos e teve a carteira roubada em Concórdia. O fato foi registrado na noite do sábado, dia 27, na praça Dogello Goss, no centro de Concordia. Conforme a vítima, de iniciais L.M, de 39 anos, ele estava passando pelo local por volta das 23h, quando um rapaz se aproximou e pediu um cigarro. A vítima alega que atendeu o pedido e, em seguida, apareceram outras duas pessoas que lhe agarraram pelas costas, provocando a imobilização. Eles levaram a carteira com documentos e cerca de R$ 400 em dinheiro, mais um telefone celular.

(Com informações do repórter André Krüger).